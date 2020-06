Les compos probables du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque

Après le match nul du Barça face à Séville, le Real Madrid a repris la tête du classement. Les deux équipes sont au coude à coude pour le titre avec 65 points. Une Liga assez palpitante cette saison.

Les deux dernières victoires des hommes de Zidane, ont suscité la polémique, en raison de plusieurs décisions arbitrales, Setién, affirme que l'équipe merengue est favorisée par les arbitres lors de cette dernière ligne droite du championnat.

Le Real Madrid devra faire sans Casemiro face à Majorque, ce dernier, a vu son dixième carton jaune cette saison et est ainsi suspendu pour le match de mercredi. Mais Zidane pourra toutefois compter sur Isco, blessé et absent face à la Real.

Karim Benzema ne cesse d'enflammer la toile après son but sublime face à Valence, et contre la Real, le Français est de retour en grande forme, et cela réjouit bien évidemment son manager ainsi que les supporters.

Mais il faut tenir en compte un facteur important, le Real Madrid avait perdu contre Majorque en octobre, une défaite qui aura été sans doute le déclic de l'équipe de Zizou dans la quête au titre, après son mauvais début de saison.

Majorque est à la 18e place du classement et relégable, les hommes de Vicente Moreno doivent remporter ce match pour sortir de la zone rouge.

Le Real Madrid va-t-il enchaîner sa quatrième victoire consécutive, après la reprise ?

Voici les compos probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Mendy, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Rodrygo - Benzema.

Majorque : Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Marc Pedraza, Baba, Dani Rodríguez; Bludimir.

Stade : Alfredo di Stéfano

Heure : 22h00 (heure française)