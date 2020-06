Les compos probables du match de Liga entre Majorque et le Barça

La Liga a démarré ce jeudi avec un derby 100% sévillan. Cependant, tous les amoureux du ballon rond n'attendent qu'une chose : le retour des deux géants espagnols. L'un d'eux, le FC Barcelone, fera son retour sur les pelouses ce samedi, l'équipe catalane se rendra à Majorque pour disputer le match de la 28e journée.

Les hommes de Quique Setién ont comme mission de conserver leur première place, le Barça et son rival, le Real, sont au coude-à-coude dans la course au titre. Les Blaugrana comptent deux points d'avance sur les merengues, mais rien n'est acquis. Et ils le savent. Ils rêvent d'un sacre en Liga, mais pour cela, ils doivent remporter les onze matches restants, le premier, ce sera contre Majorque. Et Setién peut se réjouir, car après plusieurs frayeurs, l'entraîneur pourra compter sur quasi tout son effectif. Son buteur, Luis Suárez, opéré du genou droit au début du mois de janvier, est prêt à faire son grand retour et apporter son aide.

Majorque se trouve 18e au classement, l'équipe doit profiter de cette ligne droite du championnat pour sortir de la zone rouge. Ce sera sans aucun doute difficile pour les hommes de Vincente Moreno, mais après trois mois d'arrêt, le football peut nous réserver des surprises.

Voici les compos probables des deux équipes :

Majorque : Manolo Reina; Álex Pozo, Valjent, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Baba, Dani Rodríguez, Budimir - Cucho.

FC Barcelone : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suárez - Griezmann.

Stade : Stade de Son Moix

Heure : 22h00 (heure française)