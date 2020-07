Les compos probables du match de Liga entre Villarreal et Barça

Lors de la 34ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplacera à Villarreal. Un périlleux déplacement pour les blaugrana, qui enchaînent les mauvais résultats depuis la reprise. L'équipe dirigée par Quique Setién n'y arrive plus, elle a de plus en plus mal à s'imposer face à ses adversaires. L'équipe propose un jeu médiocre, peu séduisant.

Avant l'arrêt du football, le Barça était leader, à deux points de son éternel rival, le Real Madrid. Mais depuis le retour, les choses ont changé, les merengues ont fait un sans faute et sont à la première place avec 4 points d'avance.

Pour le Barça, remporter le titre s'annonce difficile mais pas impossible. Mais pour cela, il faudra remporter tous les matches restants, à commencer par le match de ce dimanche face à Villarreal, un adversaire en très grande forme depuis la reprise du championnat.

Pour ce duel, l'entraîneur catalan pourra compter sur un groupe de 24 joueurs toutefois il devra faire sans Frenkie de Jong et Samuel Umtiti, tous les deux blessés.

Quant à Villarreal, 5e au classement, ne veut pas mettre fin à sa lancée. Les hommes de Javier Calleja visent la troisième place du tableau - occupée par Séville - pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Voici les compos probables des deux équipes :

Villarreal : Asenjo; Mario Gaspar, Pau Torres, Albiol, Moreno; Trigueros, Cazorla, Anguissa; Gerard Moreno, Alcácer - Chukwueze.

FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Riqui Puig, Rakitic; Messi, Suárez - Griezmann.

Stade : Stade de la Cerámica

Heure : 22h00 (heure française)