Duel précieux dans la course au maintien. Amiens a déjà cinq points de retard sur le barragiste nîmois et doit réagir pour éviter de faire un pas de plus vers la relégation. Il faudra donc obtenir le plus de points possibles à la Licorne contre Metz, qui lutte aussi pour la survie en Ligue 1. Voici les compos probables de Amiens-Metz.