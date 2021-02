Les compos probables du match de Ligue 1 entre Lorient et le PSG. afp

Ce dimanche, les troupes de Mauricio Pochettino se déplacent sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le coach argentin sera privé de Marquinhos, Navas, Herrera et Bernat, blessés, et de Diallo et Verratti, testés positifs au Covid-19. Découvrez les compos probables de cette rencontre.