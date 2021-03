Les compos probables du match de Ligue des champions entre la Juventus et Porto. afp

Battue 2-1 à l'aller au stade du Dragon, la Juventus accueille ce mardi soir le FC Porto pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Andrea Pirlo, qui joue gros ce soir, pourra compter sur Juan Cuadrado, actuel meilleur passeur de la compétition avec cinq offrandes, et Alvaro Morata, auteur de six buts cette saison en C1. Côté Porto, Pepe et Jesus Corona sont incertains pour ce choc selon Sergio Conceiçao. Découvrez les compos probables de cette rencontre.