Les compos probables du match de Ligue des champions entre le Barça et la Juventus. AFP

C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison. Leo Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvent sur les terrains de football dans un match entre le Barça et la Juventus Turin au Camp Nou pour la première place de leur groupe. Découvrez les compos probables de Barça-Juventus.