Les compos probables du match de Ligue des champions entre le Barça et le PSG

Après deux mois de pause, l'hymne de la Ligue des champions va retentir à nouveau dans les plus grands stades européens, en commençant par le Camp Nou ce mardi soir.

Catalans et Parisiens se retrouvent pour la première fois depuis 2017 pour un huitième de finale très attendu, et déjà lancé en coulisse depuis plusieurs semaines par les dirigeants et supporters des deux clubs.

Le Barça de Ronald Koeman est enfin en forme après un début de saison compliqué, et reçoit le PSG à la maison après une belle victoire contre Alavés ce week-end.

La bonne nouvelle pour les Catalans, c'est le retour de Gérard Piqué, absent depuis le mois de novembre en raison d'une blessure. En revanche, Ronald Araujo, Ansu Fati ou encore Sergi Roberto ne seront pas disponibles.

Le PSG s'est montré un peu moins serein que le Barça ce week-end contre Nice mais s'est imposé lui aussi, et fait le déplacement à Barcelone sans sa superstar Neymar Junior. Blessé la semaine dernière, le Brésilien ne pourra pas participer à ce grand rendez-vous contre son ancienne équipe.

Si Mauricio Pochettino ne pourra pas non plus compter sur Ángel di María, Marco Verratti est de retour dans le groupe parisien après avoir raté les derniers matchs pour cause de blessure.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Barcelone : Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet (ou Piqué), Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Messi (cap.), Dembélé

Paris Saint-Germain : Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Verratti; Mbappé, Icardi, Sarabia

Stade : Camp Nou

Heure : 21h00 (GMT+1)

Arbitre : Björn Kuipers