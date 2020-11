Les compos probables du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Inter

Ce mardi soir on assistera au choc entre le Real Madrid de Zidane et l'Inter Milan d'Antonio Conte. Les deux clubs sont mal embarqués dans leur campagne européenne, respectivement à la 4e et 3e place du groupe B. D'un côté, le club merengue, auteur d'un début de campagne décevant, avec une défaite et un nul. De l'autre côté, les Nerazzurri, qui ont concédé deux matchs nuls.

Si Zidane a amené le club madrilène à trois sacres consécutifs européens entre 2016 et 2018, il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur face à l'Inter. Pour cette "finale", le Français pourra toutefois compter sur son nouveau trio offensif (Hazard, Asensio et Benzema). Le Belge a retrouvé le sourire en inscrivant samedi un but splendide face à Huesca en Liga.

Antonio Conte, lui, devra composer sans son buteur Romelu Lukaku, blessé aux adducteurs la semaine passée. Ce forfait est un véritable coup dur pour les Italiens compte tenu de l'importance du Diable Rouge : 7 buts en 7 matchs dont 2 en Ligue des champions.

Les compos probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois - Marcelo, Ramos, Varane, Mendy - Casemiro, Valverde, Kroos - Hazard, Benzema, Asensio

Inter Milan : Handanovic - Hakimi, Kolarov, D'Ambrosio, De Vrij, Young - Brozovic, Barella, Vidal - Perisic, Lautaro

Stade : Alfredo di Stefano

Heure : 21h

Chaînes : RMC Sport / Téléfoot Stadium 2