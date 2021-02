Les compos probables du match de Ligue Europa entre Lille et Ajax. afp

Ce jeudi soir, Lille accueille l'Ajax Amsterdam au Stade Pierre-Mauroy, dans le cadre du seizième de finale aller de Ligue Europa. Christophe Galtier sera privé de Xeka et André, suspendus, alors que Erik ten Hag, l'entraîneur des Lanciers devra faire sans certains éléments importants de son effectif. Onana, suspendu et Haller, non qualifié. Découvrez les compos des équipes.