Les compos probables du match de Premier League entre Chelsea et Manchester City

Les compos probables entre Chelsea et Manchester City. AFP

Le dernier match de la 31e journée de la Premier League pourrait permettre aux Reds de décrocher le titre, 30 ans après. Ce jeudi soir, les Blues reçoivent les hommes de Guardiola, qui n'ont plus trop rien à jouer dans cette dernière ligne droite du championnat, à part consolider sa deuxième place et à retarder le titre de Liverpool. L'équipe de Lampard a besoin de remporter ce duel pour garder leur 4e place et espérer se qualifier pour la Ligue des champions la prochaine saison. Voici les compos probables de ce Chelsea - Man City :