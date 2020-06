Les compos probables du match de Premier League entre Everton et Liverpool

Concernant le futur champion d'Angleterre, on peut dire qu'il n'y aura plus de surprises. Liverpool, largement en tête du classement, est en passe de se sacrer champion, 30 ans après.

Et quelle saison incroyable les hommes de Klopp nous on offerte... Toutefois, les Reds ont vécu un moment difficile cette saison, juste avant l'arrêt forcé par le coronavirus. Une première défaite en Premier League contre Watford, la suivante contre Chelsea en Coupe et pour couronner le tout, une élimination en Ligue des champions en huitièmes de finale face à l'Atletico Madrid.

L'équipe de Klopp a pu recharger les batteries pendant cette pause et jeter aux oubliettes ce mauvais passage, et se concentrer davantage sur la fin de la saison. Mais le premier match de Liverpool ne sera pas une tâche aisée.

Liverpool s'affronte ce dimanche (20h00) aux Toffees, son éternel rival. Everton, ne jouera pas grand chose, car l'équipe se trouve 12e du classement, mais gagner un derby est toujours satisfaisant.

Liverpool sera-t-elle bleue ou rouge ce soir ?

Voici les compos probables des deux équipes :

Everton : Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Gomes, Davies, Sigurdsson; Richarlison - Calvert-Lewin

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino - Mané

Stade : Goodison Park

Heure : 20h00 (heure française)