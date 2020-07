Les compos probables entre l'AC Milan et la Juventus. Twitter/ACMilan

Ce mardi (21h15), l'AC Milan reçoit sur sa pelouse la Vieille Dame, leader du championnat, pour la 31e journée de Serie A. Les Milanais sont lancés dans la course à l'Europe et après avoir battu la Lazio, ils comptent bien s'en terrasser Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Voici les compos probables de Milan - Juventus.