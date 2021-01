Choc au sommet de la Serie A entre la meilleure attaque (l'Inter, 43 buts) et la meilleure défense (la Juve, 16 buts) et les deux meilleurs buteurs actuels du championnat (Ronaldo, 15 buts, et Lukaku, 12). Ce match marquera aussi les retrouvailles entre Antonio Conte et son ancien joueur, Andrea Pirlo qui est aujourd'hui sur le banc de la Vieille Dame. Découvrez les compos probables des équipes.