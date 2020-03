Le match le plus long de l'histoire de Serie A va enfin se jouer. Après le report de la rencontre à cause du coronavirus, elle aura finalement bien lieu une semaine plus tard à l'Allianz Stadium, mais à huis clos. La situation en Italie et critique, et ce choc qui promettait beaucoup pourrait sonner creux à Turin ce dimanche soir. Voici les compos probables de ce Juve-Inter.