Les compos probables du match de Supercoupe d'Espagne entre la Real Sociedad et le Barça

La première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne opposera le FC Barcelone à la Real Sociedad à Cordoue mercredi.

Il y a tout juste un an, le Barça débutait son année noire dans cette même compétition après la défaite contre l'Atletico Madrid en demi-finale. Une défaite qui avait eu comme conséquence le limogeage d'Ernesto Valverde et la nomination de Quique Setién dans la foulée.

Un an plus tard, et avec Ronald Koeman sur le banc, le FC Barcelone compte bien effacer ce mauvais souvenir.

Découvrez les compositions probables des deux équipes :

Real Sociedad : Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino, Guridi; Portu, Oyarzabal - Willian José

FC Barcelone : Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann - Leo Messi

Heure : 21h00

Stade : Nuevo Arcángel