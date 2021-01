Les compos probables du match du Trophée des Champions entre le PSG et l'OM. afp

Après l'explosif match en Ligue 1, le 13 septembre, le Paris SG et l'Olympique de Marseille se retrouvent ce soir à Lens dans le cadre du Trophée des champions. En cas de victoire parisienne, Pochettino pourrait remporter son premier trophée avec le PSG, mais aussi son tout premier titre dans sa carrière d'entraîneur. Côté marseillais, AVB pourrait également remporter son premier titre avec le club depuis son arrivée, il y a un an et demi. Découvrez les compos probables des équipes.