Les confessions d'Ander Herrera

Lors d'un entretien pour 'Radio Marca' ce jeudi, Ander Herrera s'est livré sur son impression de la Ligue 1 et de la finale de Ligue des champion perdue face au Bayern Munich.

L'international espagnol a fait le point sur sa situation dans le club de la capitale : "Je passe un bon moment. Physiquement, je me sens très bien. Je pense que je suis le joueur de champ qui a le plus de minutes et je suis satisfait. Je prends soin de moi pour que ma carrière dure le plus longtemps possible, parce que j'aime le football"

L'ancien joueur de Manchester United a également évoqué les cas Kylian Mbappé et Neymar, souvent associés à un départ : "Depuis que je suis à Paris et à chaque fois que je parle avec des journalistes espagnols, les questions sur Neymar et Mbappé sont très récurrentes, a souri Ander Herrera. Mais je fais avec. Je sais qu'ils sont deux des meilleurs joueurs du football, alors que je suis plus un ouvrier du football. Je cherche à travailler et à tout faire pour que les cracks de l'équipe soient à leur meilleur niveau."

Herrera s'est expliqué sur son ressenti de la finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich, le basque s'est dit "toujours déçu" : "Il m'a été difficile de voir le côté positif de la défaite. (...) J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Je n'oublierai jamais les occasions flagrantes manquées en première période. Mais en tant que club, nous avons fait un pas en avant. En tant que groupe, nous sommes devenus plus forts".

Enfin, Ander Herrera est revenu sur le niveau de la Ligue 1 qu'il juge intéressante et très physique : "Le football français a du talent et du physique, notamment apporté par les joueurs d'origine africaine. La formation française est fantastique. (...) La France va se rapprocher du niveau espagnol en matière de titres. Quand je vois Koundé, Camavinga, Kimpembe ou Mbappé, ce sont physiquement des machines".