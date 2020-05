Les confessions du frère de Toni Kroos

Felix Kroos a retrouvé les terrains, notamment lors d'un match officiel avant son petit frère Toni. Le milieu de terrain âgé de 29 ans, compte 11 apparitions cette saison 2019-20.

Lors d'un entretien accordé au quotidien madrilène 'AS', le joueur qui milite dans les rangs de l'Union Berlin, a évoqué la reprise de la Bundesliga, impacté par le passage du nouveau coronavirus.

"Nous sommes très heureux parce que ces derniers mois ont été longs. C'est une bonne nouvelle pour tout le football en Europe. Moi, je n'ai pas eu peur et nous avons passé plusieurs tests. J'ai peur de me blesser. Le plus étrange c'est de jouer sans supporters", a-t-il déclaré.

Au sujet de la reprise du championnat et des footballeurs qui se sont déjà fait de nouveau remarqué, il a confié : "Haaland est une machine et il a seulement 19 ans. Il est grand, il marque des buts... C'est un grand talent. Achraf est très rapide, c'est un joueur doté d'un potentiel énorme", a-t-il ajouté.

Sa relation et son enface avec Toni

"Nous avons tout fait ensemble car nous avons presque le même âge. Le football passait avant tout à la maison. Depuis nos sept et huit ans, on pouvait déjà voir qu'il avait un talent", a reconnu le joueur de l'Union Berlin.

Felix Kroos a ensuite avoué que son frère était meilleur et que "tout avait été plus facile pour lui".

Son transfert au Real Madrid

Il avait alors 25 ans lorsqu'il a joué sa première saison sous les couleurs du Real Madrid. "Si tu as une offre du Real Madrid, tu ne dois pas trop réfléchir. Ce fut une décision facile à prendre", avait confié Toni Kroos.

Récemment, son frère avait démenti son départ de la Maison Blanche. "Il est heureux à Madrid. Il l'a laissé entendre à plusieurs reprises et il n'a toujours pas changé d'avis", avait déclaré Felix Kroos dans un entretien accordé à 'Movistar'.