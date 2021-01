Les craintes sont confirmées : Carrasco et Hermoso testés positif

L'Atlético de Madrid a confirmé les résultats positifs de Mario Hermoso et Yannick Carrasco. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés lors de la séance de vendredi par précaution et, selon 'Marca', parce que leurs résultats au test PCR n'étaient pas concluants.

Le club a rapporté que le défenseur et l'attaquant belge ont tous deux été testés positif au coronavirus lors des tests subis vendredi, ils sont donc absents de l'équipe de Diego Pablo Simeone.

"Le défenseur et l'attaquant restent isolés depuis vendredi dans leurs domiciles respectifs dans le strict respect des recommandations des autorités sanitaires et du protocole de la Liga. Les services médicaux du club sont en contact permanent avec les responsables de la Liga et son laboratoire officiel", a conclu l'Atlético.

Ils ne seront donc pas du match du leader contre Cadix et devront respecter la quarantaine obligatoire jusqu'à ce qu'ils donnent un double résultat négatif qui leur permettra de retourner s'entraîner avec leurs coéquipiers.

L'entraîneur argentin perd deux joueurs importants. Le Belge a disputé 19 matches, dont 14 en tant que titulaire, avec 3 buts et 5 passes décisives, tandis que le défenseur a joué 20 matches (18 en tant que titulaire).

Quant aux options qui s'offrent à Cholo pour faire face aux deux absences, Felipe pourrait remplacer Mario Hermoso, tandis que Renan Lodi prendrait la place de Carrasco.