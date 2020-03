"Les critiques de De Jong ? Moi je n'aimerais pas que mon gardien fasse 69 passes"

Le Getafe de José Bordalas est le nouveau club à la mode en Liga. La grande saison que réalisent les Madrilènes, tant en Liga qu'en Europa League, ont placé le coach dans la lumière. Même si pour certains, son style de jeu n'est pas le plus agréable à regarder.

Frenkie de Jong, joueur du Barça, s'est plaint de la proposition footballistique de Getafe, lors du match contre l'Ajax. "Getafe ne joue pas pour divertir le public. Ça me gêne de regarder leurs matchs." a-t-il admis après le match aller, durant lequel les Espagnols se sont imposés 2-0.

Bordalas a pris le temps de répondre à cette pique, mais il a été questionné à nouveau sur les propos du Hollandais : "Quand on a joué contre le Barça, son gardien a fait 69 passes, je ne veux pas que mon gardien fasse 69 passes, c'est quelque chose que nous ne ferions jamais. Ce que nous voulons, c'est de générer des occasions de but."

"Getafe enthousiasme beaucoup de gens, mais il y a des goûts pour tout le monde. Heureusement, nous pouvons nous vanter d'avoir de nombreuses personnes qui reconnaissent le mérite du football que nous pratiquons", a ajouté l'entraîneur.

Enfin, Bordalás a évoqué le match contre l'Inter, qui se jouera à huis clos en raison du coronavirus, et son avenir : "L'Inter est une grande équipe et nous ne sommes pas favoris. Jouer sans fans n'est agréable pour personne. Je pense que nous avons plus de respect pour le voyage à Milan que de crainte, et je suis sûr que les mesures nécessaires seront prises."

"Pour le moment, je ne pense qu'à Getafe, je ne pense pas à ce qui peut arriver la saison prochaine. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, je n'y pense pas, seulement au Celta", a-t-il conclu.