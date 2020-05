Les dates probables du retour de la Ligue des Champions

La feuille de route établie par l'UEFA pour terminer la Ligue des Champions et l'Europa League suit son cours. Le plan est de jouer lors du mois d'août, à la fin des championnats, prévue pour fin juillet.

L'UEFA a un plan, celui de finir sa saison avant le mois de septembre. Pour ce faire, l'idée est de reprendre les compétitions européennes au début du mois d'août. Les huitièmes de finale qu'il reste à jouer se disputeraient lors de la première semaine du mois.

Les 26 et 29 août prochains, Gdansk et Istanbul accueilleront les finales d'Europa League et de Ligue des Champions, ce qui selon 'Marca', en principe, sera maintenu.

17 matches de Ligue des Champions et 27 d'Europa League doivent encore se jouer. La confirmation du nouveau calendrier dépend d'abord du retour des différents championnats, de l'accord des autorités sanitaires, et de la réunion de l'Exécutif de l'UEFA, qui pourrait confirmer ses dates.

Si la finale de Ligue des Champions se joue finalement le 29 août, la prochaine pourrait commencer en septembre, avec un début de la phase de groupes en octobre.