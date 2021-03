Lucas Veríssimo revient sur ses débuts : "On mangeait du riz périmé"

Benfica a payé environ 6,5 millions d'euros à Santos pour s'offrir les services de son défenseur central, Lucas Veríssimo. C'est ainsi que le défenseur a pu rejoindre l'Europe et le championnat portugais.

Le Brésilien a accordé une interview à 'Globoesporte' au cours de laquelle il a notamment raconté le calvaire qu'il avait vécu quand il était enfant pour réussir dans le foot. À l'époque, il avait fait ses débuts à l'école José Bonifácio où tout n'a pas toujours été simple.

"On mangeait très mal. On avait du riz périmé, il y avait même des larves mortes dedans. On mangeait du riz tous les jours... et les haricots rouges avaient un drôle de goût", se souvient-il.

Le défenseur a admis qu'il mangeait peu : "J'étais très mince. Je ne disais pas à mes parents ce qui se passait là-bas parce qu'ils m'auraient fait rentrer chez moi. J'ai gardé le silence et je suis resté fidèle à mon rêve", a-t-il déclaré fièrement.

Le joueur de 25 ans n'a jamais douté. Il voulait jouer pour l'une des meilleures équipes du Brésil. "Je savais que j'arriverais jusqu'à Santos", a-t-il dit, convaincu.

Et puis il a eu l'opportunité de sa vie. Il a quitté cette école et, alors qu'il pensait que tout était perdu, quelqu'un lui a offert ce qu'il cherchait depuis longtemps. "Ils m'ont appelé. Ils m'avaient vu à l'école. Ils m'ont dit : 'Nous savons pourquoi tu es parti, mais nous connaissons aussi tes qualités et nous voulons que tu fasses un essai à Linense'", a-t-il déclaré. Par la suite, Santos a pris contact avec lui. Puis c'est le Benfica qui a frappé à sa porte et lui a permis de rejoindre l'Europe.