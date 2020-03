Les dernières informations sur le coronavirus dans le monde du football

16h00 : Tebas attend un appel du gouvernement pour suspendre la Liga

La Liga espagnole risque de suivre la Serie A. Selon une déclaration du président de la Liga, Javier Tebas, il n'attendrait qu'un appel du gouvernement pour suspendre le championnat.

14h05 : Le déplacement de l'AS Roma à Séville annulé

La rencontre entre les Giallorossi et le pensionnaire de Liga devrait maintenant être annulée en raison de l'épidémie de COVID-19.

12h45 : Un jeune joueur d'Hannovre victime du coronavirus

Après l'annonce d'un possible cas au FC Metz, c'est un jeune joueur d'Hannovre, en Allemagne, qui a été annoncé comme étant porteur du coronavirus.

12h30 : Le Real Madrid ne va pas aller en Italie pour la Youth League

Le Real Madrid devait affronter les U19 de la Juventus Turin en Youth League mais le club merengue a demandé à l'UEFA le report de la rencontre.

12h00 : La finale de la Coupe de la ligue reportée

Comme l'ont indiqué le 'Parisien' puis 'L'Équipe', la décision de reporter la finale de la Coupe de la ligue entre le PSG et Lyon a été actée ce mercredi.

10h15 : "Aucune demande de report de l'Euro 2020"

Bien que COVID-19 ait un impact significatif sur le football, l'UEFA insiste sur le fait qu'elle n'a reçu aucun plaidoyer pour reporter l'Euro.

09h00 : Manchester City-Arsenal reporté en raison du coronavirus

Le club de football de Manchester City a annoncé mercredi le report de la rencontre de championnat contre Arsenal prévue dans la soirée, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les informations du mardi 10 mars :

21h38 : La Fédération Espagnole décidera vendredi pour les amicaux de mars

La Fédération Espagnole de Football a informé, à travers un communiqué, qu'elle prendra une décision vendredi à propos des amicaux prévus pour fin mars, contre la Hollande et l'Allemagne.

21h00 : Mbappé a passé un test pour le coronavirus

Selon les informations de l''Équipe', l'international tricolore a passé un test pour savoir s'il a contracté le coronavirus. Celui-si s'avère négatif.

20h30 : Le coronavirus isole le Real Madrid : conférence de presse suspendue

Le Real Madrid ne veut pas prendre de risques dû au coronavirus et a pris certaines mesures pour minimiser les risques.

19h48 : Le plan du FC Barcelone face au coronavirus

Dans l'objectif de préserver la protection et l'intégrité de ses socios, des clubs de supporteurs, des fans, des sportifs, des visiteurs et des employés, le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il annonce avoir pris des mesures.

18h00 : L'AC Milan fait un don de 250 000 €​

Le club de Milan et la Fondation Milan ont fait un don conjoint pour lutter contre le coronavirus.

17h50 : France-Ukraine et France-Finlande, à huis clos au Stade de France

Au micro de 'BFMTV', le président de la Fédération française de football (FFF) a confirmé que les deux prochains matches de l'Équipe de France se joueront au stade de France, et à huis clos.

17h40 : Allemagne-Italie se jouera également à huis clos

La Fédération allemande de football (DFB) a informé ce mardi que le match amical entre l'Allemagne et l'Italie, qui aura lieu le 31 mars prochain, se jouera à huis clos à Nuremberg, à cause du coronavirus.

17h30 : Les tifosi de l'Atalanta incités à regarder la télé à la maison à cause du coronavirus

Le maire de Bergame Giorgio Gori a invité mardi les supporters de l'Atalanta à ne pas se regrouper dans la soirée pour regarder le match de Ligue des champions de leur équipe à Valence et de le voir "chacun chez soi".

17h20 : Le championnat polonais, à huis clos également

Les mesures de prévention du coronavirus ont atteint le football polonais. Comme annoncé par la compétition, tous les matches du championnat polonais seront joués à huis clos jusqu'à nouvel ordre.

16h50 : La AFE demande la suspension de tout le football espagnol

L'Association des Joueurs Espagnols, dans un communiqué, a demandé la suspension de tout le football espagnol.

16h15 : Le championnat portugais se jouera aussi à huis clos

Tous les matches de Première et Deuxième division portugaise se joueront à huis clos le week-end prochain.

15h50 : La Ligue 1 à huis clos total jusqu’au 15 avril

La LFP confirme que tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 auront lieu à huis-clos total jusqu'au 15 avril.

La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



https://t.co/48YtppFmbU pic.twitter.com/JGeQHtFifB — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020

15h30 : Champions et Europa League, en danger : les vols Italie-Espagne suspendus

Le Gouvernement a pris la décision ce mardi de suspendre les vols opérés entre l'Italie et l'Espagne jusqu'au 25 mars. Une mesure qui pourrait affecter Naples, Getafe, l'Inter, la Roma, Séville...

14h15 : Le match LASK Linz-Manchester United à huis clos

La 'BBC' rapporte que le 8e de finale d'Europa League entre les Autrichiens de LASK Linz et Man United se jouera à huis clos, en prévention de l'épidémie.

14h00 : Le match Bayern-Chelsea à huis-clos

Après le choc BVB-Schalke, c'est au tour du Bayern-Chelsea d'être impacté par le huis clos. Une décision qui vient en mesure de la décision du Premier Ministre de Bavière d'interdire les rassemblements de 1000 personnes ou plus.

13h00 : Le match Inter-Getafe, menacé de report

La rencontre entre l'Inter et Getafe en Europa League devrait se jouer, pour le moment, à huis clos. Toutefois, il se pourrait que le match soit suspendu et reporté à plus tard en raison des mesures prises contre le coronavirus.

12h00 : La finale de la Coupe de la Ligue reportée ?

Selon une information de 'RMC Sport', des discussions pourraient avoir lieu autour d'un report de la finale de la Coupe de la Ligue, initialement prévue le 4 avril prochain.

11h30 : Les deux prochaines journées de Liga, à huis clos

Le Conseil des Ministres a interdit la tenue des matches de Première et deuxième division lors des 15 prochains jours. Par conséquent, les deux prochaines journées de championnat se joueront à huis clos.

11h20 : Les conférences de presse de PSG-Dortmund annulées

Alors que le PSG-Dortmund se jouera à huis clos, aucune des équipes ne se présentera devant la presse avant la rencontre. De plus, seuls cinq médias pourront entrer au Parc des Princes pour couvrir la rencontre.

11h00 : Barça-Naples, également à huis clos

Ce mardi, le FC Barcelone a confirmé que le match de Ligue des Champions contre Naples se jouera à huis clos au Camp Nou le 18 mars prochain.

[ÚLTIMA HORA]



El partido de Liga de Campeones previsto para el miércoles 18 de marzo entre el FC Barcelona y el Nápoles se disputará en el Camp Nou a puerta cerrada. pic.twitter.com/uz2y8liIsg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2020

10h50 : Le PSG-Dortmund, à huis clos

La préfecture de Police de Paris a informé que le match entre le PSG et le Borussia Dortmund, qui se jouera ce mercredi, n'aura pas de public et se jouera à huis clos.

10h40 : L'Inter retire son équipe de la Youth League

La précoccupation en Italie est telle que l'Inter Milan a décidé de retirer son équipe de Youth League de la compétition.

10h30 : L'Italie suspend toutes ses activités sportives

L'Italie a annoncé lundi 09 mars que toutes les compétitions sportives étaient suspendues jusqu'au 3 avril prochain. Ainsi, la Serie A est elle aussi suspendue et ne reprendra qu'à cette date.

10h00 : Plus de 100 000 cas et plus de 4000 décès

114 544 cas confirmés et 4 026 morts sont à recenser dans le monde entier à cause du coronavirus en ce mardi 10 mars 2020.