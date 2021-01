Les détails de l'offre du PSG à Sergio Ramos

Le feuilleton ne fait que commencer. Sergio Ramos est désormais libre de négocier avec le club de son choix et n'a toujours pas d'accord de prolongation avec le Real Madrid.

Le club madrilène et son capitaine ne trouvent pas de terrain d'entente et les rumeurs sur un départ du défenseur se multiplient et concernent principalement une équipe : le Paris Saint-Germain.

Il y a quelques semaines, une supposée conversation avait filtré entre Ramos et la direction du Real Madrid, et le joueur aurait assuré que le PSG lui avait proposé de jouer avec Leo Messi la saison prochaine.

Et depuis, la rumeur ne cesse d'enfler. Selon la radio 'Onda Cero' et les informations de 'MisterChip', le Paris Saint-Germain aurait proposé un contrat de trois ans à l'actuel capitaine merengue.

Un contrat de trois ans pour un salaire de 15 millions d'euros par an ! Une proposition sur laquelle le Real Madrid ne devrait pas s'aligner, puisque le club ne voudrait pas prolonger le joueur pour plus d'un an pour le moment.