Les deux clubs de Premier League qui s'intéressent à Higuaín

Gonzalo Higuaín fait l'objet de nombreuses rumeurs en raison de sa position incertaine à la Juventus Turin. Le joueur argentin verra son contrat avec la Juve prendre fin en 2021.

Il devra donc prendre une décision cet été, tout comme le club. Si les deux parties ne songent pas à prolonger le contrat du joueur, la Juve pourrait le vendre cet été.

Selon les dernières informations du quotidien britannique l''Express',en plus d'intéresser River Plate en Argentine, le joueur argentin intéresserait de deux clubs en Premier League.

Le média britannique rapporte que les deux clubs en question seraient Wolverhampton et Newcastle. Le second cherche des joueurs pour commencer sa nouvelle aventure, et pourrait s'intéresser à l'Argentin.