Les deux clubs qui se battront pour Pogba la saison prochaine

Alors qu'il était l'été dernier l'objectif numéro de Zinédine Zidane et du Real Madrid, Paul Pogba est finalement resté à Old Trafford. Quelques mois plus tard, le Real ne semble plus candidat à l'arrivée du Français, selon la presse britannique.

Selon 'The Sun', seuls la Juventus et le PSG seraient réellement intéressés par Paul Pogba. Il s'agirait donc d'une bataille à deux.

Manchester United laissera partir son joueur pour au moins 100 millions d'euros, soit plus ou moins la somme investie en 2016. Si la Juve et le PSG veulent vraiment enrôler le Français, c'est la somme qu'ils devront dépenser.

Sportivement, la saison de Pogba n'est pas bonne. Gêné par les blessures, il n'a joué que huit matches cette saison, avant d'être opéré de la cheville et de manquer plusieurs mois de compétition.

Au-delà de ses performances momentanées, le PSG et la Juve connaissent le potentiel du champion du monde français, et pourraient faire une offre l'été pour sortir Pogba d'Old Trafford.