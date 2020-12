D'après 'RMC Sport', les deux équipes, le PSG et Istanbul Basaksehir, porteront un tee-shirt en soutien pour les faits racistes passés la veille.

Les joueurs seront réunis dans le rond central, un genou à terre, avec un tee-shirt o`est écrit "No to racism" afin de lutter contre le racisme et toutes formes de discriminations.