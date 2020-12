Les deux meilleurs coachs selon Leo Messi

Ce dimanche, une interview de Lionel Messi sera diffusée par 'La Sexta', une entrevue où l'Argentin évoque son avenir, mais pas seulement.

Dans un extrait de cet entretien qui paraîtra dimanche soir, La Pulga a cité le nom des deux coachs qui sont pour lui les meilleurs techniciens.

"Il a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d'une certaine manière... Comment il a préparé les matchs, comment il les a préparés défensivement, où attaquer", a-t-il d'abord expliqué à propos de Pep Guardiola.

"Heureusement que Guardiola et Luis Enrique sont très suivis, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si vite m'a fait grandir dans le football et dans la sagesse tactique", poursuit-il.

Enfin, l'Argentin a évoqué son statut de superstar : "Je suis privilégié de tout ce que j'ai vécu. Parfois, j'aimerais pouvoir rester anonyme et avoir du plaisir à aller au marché, au cinéma ou au restaurant avec mes enfants. Il y a des moments, surtout quand je suis avec mes enfants, où j'aimerais passer inaperçu."