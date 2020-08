"Les discussions avec Cavani sont closes"

L'attaquant de 33 ans, libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le PSG, était proche de s'engager en faveur de Benfica, mais ses exigences salariales ont mis fin aux négociations.

Rui Costa, le directeur du football du club lisboète, a admis hier, qu'ils ont bien formulé une offre, cependant, ils attendent toujours une réponse de la part de Cavani. Ce dimanche, l’ex-international portugais est revenu sur ses propos.

"Je me suis mal exprimé. Bien sûr, de notre côté, les discussions sont closes. Benfica a formulé une offre, la meilleure possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que ce que nous pouvions. De notre côté le sujet est clos", s'est exprimé Rui Costa au quotidien 'Record'.

Cavani serait-il trop gourmand ?