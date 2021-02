"Les discussions restent ouvertes pour une prolongation"

Tout indiquait un départ de Paul Pogba lors du mercato estival mais le champion du monde est finalement resté à Manchester United. Entre les blessures et les passages sur le banc, la situation du milieu de terrain est assez complexe.

Un joueur de ce calibre peu difficilement supporter le rôle de remplaçant mais pour l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, une prolongation de contrat n'est pas à exclure : "Il a travaillé dur. Il a retrouvé sa forme. Je l’ai dit plusieurs fois, il a fait une mauvaise saison l’année dernière à cause de ses blessures, il a eu le Covid cette année, une blessure aussi mais il travaille vraiment dur. Il évolue dans une équipe qui joue bien. Il est une grande inspiration pour tout le monde. Il a toujours un grand sourire… bon, pas toujours comme à l’entraînement hier lorsque son équipe a perdu, il était agacé et mécontent. Mais aujourd’hui est un nouveau jour, et il est prêt à recommencer demain" Avant de conclure : "La discussion reste ouverte" a-t-il déclaré au moment d'évoquer une prolongation de contrat du joueur lors de la traditionnelle conférence de presse.