Les données révélatrices qui mesurent la dépression de Messi sans Suárez

Lionel Messi ne vit pas meilleurs jours. Face au Real Madrid, l'international argentin a vécu aux côtés de ses coéquipiers une nuit tragique, qui préoccupe à Barcelone. En raison du scénario et résultat de la rencontre (2-0) mais également pour une donnée en particulier.

Notre laboratoire de donnés footbalistiques, plus connu sous le nom de ProFootballDB, a analysé les chiffres de Lionel Messi sans son coéquipier qui se trouve actuellement blessé : Luis Suárez.

L'international uruguayen a toujours été un grand ami de Messi en dehors du terrain, ce n'est plus un secret pour personne.

Sur le terrain, les deux hommes sont également un duo qui fonctionne. La double relation s'est encore plus fait ressentir lorsque Neymar Jr a quitté le FC Barcelone pour rallier le Paris Saint-Germain.

Mais depuis sa blessure, Luis Suárez a laissé un vide au Barça, mais également aux côtés de Lionel Messi.

Analysons de plus près; en cet exercice 2019-20, les deux compères en attaque ont été aligné ensemble à 29 reprises.

Lors de ces 29 rencontres ensemble, le FC Barcelone a gagné 12 fois, soit 63,16%, a concédé le match nul à quatre reprises (21,05%) et s'est incliné trois fois (15,79%).

Une donnée importante a également retenu notre attention : avec l'Argentin et l'Uruguayen sur le rectangle vert, le Barça enregistre une moyenne de 2,32 buts par match.

Sur le plan personnel, lorsque Messi a joué avec son ami et coéquipier, la Pulga a inscrit 16 buts (0,84) et a délivré neuf passes décisives (0,47).

Ces chiffres sont en baisse depuis la blessure de Luis Suárez, en décembre dernier : six victoires (54,55%), deux matches nuls (18,18%) et trois défaites (27,27%).

Le manque d'efficacité devant les buts se fait également ressentir au FC Barcelone, qui enregistre désormais une moyenne de 1,73 but par match.

Les statistiques de Messi ont changé. Mais pas qu'en négatif. L'Argentin a inscrit sept buts (0,64) et été passeur décisif à six reprises (0,64). C'est-à-dire qu'il a moins marqué, mais a délivré plus de passes décisives.

La conclusion est donc simple : Lionel Messi a besoin de Luis Suárez, comme l'Uruguayen a besoin de l'Argentin, sur le terrain comme dans la vie.