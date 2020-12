Les droits TV soulagent la trésorerie du Bayern : 105,4 M€ de bénéfices

Cette saison, le Bayern Munich va recevoir un énorme soutien financier en termes de droits TV : 105,4 millions d'euros. 'Kicker', qui affirme que la réunion pour décider de la répartition de la prochaine saison aura lieu le 7 décembre, a révélé certains chiffres clés.

Et le plus important est celui des Bavarois, qui gagnent le plus d'argent cette année grâce aux téléspectateurs. Les deux suivants sont le Borussia Dormtund avec 94,95 millions et le Bayer Leverkusen avec 88,07. Ce podium devrait être plus ou moins maintenu pour l'année prochaine.

'Kicker' indique également les noms des équipes qui ont le moins perçu. Il s'agit de Stuttgart (45,71 millions d'euros), Union Berlin (37,07) et Arminia Bielefield (34,31). Un pourcentage de tout l'argent généré est reversé à la deuxième division allemande.

Quel sera l'ordre de la prochaine saison ? Cela dépendra de la performance des équipes dans la saison en cours, de leur classement et de leur capacité à attirer du public. En tant que champion d'Europe, le Bayern aura à cœur de rester en tête face à une équipe du Borussia Dortmund qui a de solides arguments, comme Haaland ou Moukoko, pour rattraper son retard.