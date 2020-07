Les équipes qui ont la meilleure moyenne de points en 2020

En Allemagne et en France, les championnats ont déjà pris fin et le reste des autres grands championnats européens sont petit à petit en train de se terminer. ProFootballDB en a profité pour analyser le nombre de points pris par les plus grandes équipes par match depuis le début de l'année 2020.

Et le Bayern Munich, comme pour beaucoup de choses cette saison, domine ce classement. Après 17 rencontres de championnat jouées depuis janvier, les joueurs d'Hansi Flick ont pris environ 2,88 points par match. Soit 16 victoires et 1 match nul.

Le Paris Saint-Germain ne reste pas loin pour autant malgré le fait qu'il n'ait plus joué en Ligue 1 depuis le début du mois de mars. Les joueurs de Tuchel n'ont joué que neuf matches et ont pris en moyenne 2,56 points par match.

La troisième équipe particulièrement en forme en 2020 en championnat, c'est le Real Madrid. Les Merengue espèrent décrocher le titre de Liga et ont pris une moyenne de 2,53 points par match cette année. Le Barça, lui, est loin derrière avec 2,22 points par match.

Et à la porte du podium, se trouve le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions : l'Atalanta. 2,4 points par match, c'est l'un des principales raisons pour lesquelles le club parisien devra se méfier au mois d'août.