Les équipes italiennes veulent terminer la saison

Le football n'est plus en premier plan, cette crise sanitaire touche tout le monde, et le plus important maintenant est la santé.

L'Italie est l'un des pays les plus touchés mondialement, c'est le pays d'Europe le plus touché avec plus de 1300 morts et 18000 infectés. Mais les Italiens ne sont pas pessimistes, et voient déjà la lumière au bout du tunnel.

Selon 'La Gazetta dello Sport', les équipes de la série A sont unies dans cette crise et veulent que le championnat se termine, une fois l'épidémie partie.

Le journal italien évoque une réouverture de la série A le 2 mai 2020, selon ce même journal, toutes les équipes se sont montrées partantes pour cette initiative et disponibles à jouer sans arrêt durant deux mois.

Pour cela, l'UEFA devrait ainsi suspendre l'euro 2020 et d'autres compétitions.