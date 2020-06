Les exigences de City vont compliquer les choses pour Sané

Payer 35 millions d'euros alors qu'il pourrait débarquer gratuitement dans un an ? Le Bayern Munich serait en train de revoir sa feuille de route pour le transfert de Leroy Sané.

L'international allemand n'a plus qu'un an de contrat au sein de l'équipe des Citizens mais Pep Guardiola a déjà récemment indiqué que son ailier souhaitait quitter l'Etihad Stadium.

Selon les dernières informations de 'Sport1', la direction de Manchester City ne veut pas vendre son joueur pour moins de 35 millions d'euros et c'est une somme qui ne plait pas au Bayern Munich.

Dans un an, celui-ci sera gratuit et la direction bavaroise ne voudrait pas payer. Manchester City espère pouvoir retenir son joueur et aurait même fait une nouvelle offre pour essayer de le prolonger.