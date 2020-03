De la finale au tapis

Seuls quatre des huit matches de huitièmes de finale de l'édition 2019-2020 de Ligue des champions ont eu lieu pour le moment mais les chiffres sont déjà inédits.

Liverpool et Tottenham, qui avaient atteint la grande finale de Madrid lors de la dernière édition de la compétition, regarderont les quarts depuis leurs canapés cette année.

Aussi surprenant que cela puisse être, et encore plus dans le cas des Reds, les deux équipes sont tombées en huitièmes de finale, contre l'Atlético Madrid et Leipzig.

Leipzig a fait tomber un Tottenham démuni. Au fil des jours, Tottenham a perdu tous ses plus gros joueurs (Kane, Son, Bergjwin, Sissoko) et s'est fait écraser par le club de Nagelsmann.

Quant à Liverpool, tout le monde croyait à la remontada à Anfield après une défaite sur un score de 1-0 au Wanda Metropolitano. Mais les Colchoneros ont réussi à faire tomber le champion.

La dernière fois que les deux finalistes se sont fait éliminer si tôt dans la compétition, c'était en 2006-2007. Arsenal et le Barça avaient disputé la finale précédente, et les deux s'étaient fait éliminer en huitièmes, contre le PSV et Liverpool, respectivement.