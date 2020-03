Les 'in extremis' ne réussissent pas au Real Madrid

Le Real Madrid vit une saison irrégulière en Liga. Dans un championnat qui a changé de leader au cours des trois dernieres journées, l'équipe blanche a encore perdu des points dans les derniers instants de la recontre.

C'est le Betis qui, avec le but de Tello 'in extremis', a provoqué la troisième défaite de la saison en Liga pour le Real Madrid. Et encore une fois dans les derniers minutes de la rencontre.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Madrid perd des points dans les dernières minutes du match. C'est ce qui leur est arrivé contre Valladolid au Santiago Bernabeu, lorsque Sergi Guardiola a égaliser pour son équipe, et a imposer un score nul au Real.

Santi Mina a également mis le Real Madrid à terre à partir de la 80e minute, cette fois à la 85e. Le Galicien a été celui du deuxième but lors du match nul 2-2 du Celta Vigo au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid a perdu des points non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des champions. Après s'être imposés 2-0 contre le PSG, Mbappé et Sarabia ont marqué dans les 81 et 83 et ainsi s'envoler pour Paris avec un match nul obtenu au Santiago Bernabeu.

Plus douloureux encore est ce qui s'est passé contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'équipe de Zidane s'est imposée 1-0, mais les buts de Gabriel Jesus et De Bruyne ont fait basculer le score.