Les folles demandes de Dani Alves à la FIFA pour améliorer le football

Dani Alves a été connu tout au long de sa carrière pour dire ce qu'il pense et cela n'a pas changé au fil des années. Le défenseur latéral a profité d'une vidéo de la FIFA, dans laquelle Gianni Infantino se dit ouvert au changement et à l'écoute des idées pour améliorer le football, pour donner la sienne.

"Nous devons trouver l'équilibre dans l'avenir du football dans le monde. Nous écouterons les idées et la FIFA est un lieu de débat ouvert, afin de trouver la meilleure solution", peut-on entendre dans la vidéo du président de la FIFA.

Le Brésilien a surpris par ses exigences. Pour commencer, il a demandé que les joueurs puissent effectuer des touches avec leurs pieds, ce qui n'est jusqu'à présent possible qu'en futsal. L'IFAB a déjà reconnu qu'elle étudiait cette possibilité et Dani Alves avoue être un fan de ce changement.

D'autre part, il a demandé que les joueurs ne soient pas suspendus pour accumulation d'avertissements et qu'un seul joueur ne joue pas uniquement en cas d'agression.

En outre, il réclame un temps minimum pour l'arbitre ou la salle VAR pour consulter la VAR pendant les matchs. Ce point a déjà mis d'accord plusieurs strates du football.

Enfin, Dani Alves a demandé de professionnaliser encore plus les arbitres et qu'ils soient beaucoup plus formés afin de faire moins d'erreurs.