Carlos Tevez appelle les footballeurs Ã  plus de solidaritÃ©

COVID-19 a paralysé tout le monde. De nombreux pays ont choisi de confiner la population, comme l'Argentine. Tévez, a expliqué comment passe son temps avec sa famille.

"Il s'agit plutôt de nos grands-parents, de nos parents, a déclaré Tévez sur le danger du COVID, nous prenons soin de nous, ils ont les défenses les plus faibles."

L'attaquant du Boca a appelé à plus de solidarité de la part des footballeurs : "Les footballeurs peuvent vivre six mois, un an sans être payés. Ils ne sont pas désespérés avec des enfants jour après jour et doivent quitter leur domicile à six heures du matin pour revenir à sept heures du soir, nourrir la famille. Nous devons être là et aider, a-t-il ajouté. Nous devons être reconnaissants d'être sains et saufs. Et nous mettre à la place des autres."

L'ancien joueur de United s'est porté volontaire pour aider son peuple à lutter contre le virus : "Je veux me montrer disponible pour aider le gouvernement et mon club de Boca. Pour livrer de la nourriture ou apporter mon aide dans les quartiers où ils ont le plus besoin de nous. J'irai donner un coup de main là où on me le demande. Il est trop facile de parler depuis son fauteuil à la maison, il faut agir. Ce virus est un désastre."

Les propos de Carlos Tevez ne devraient faire plaisir à tout le monde.