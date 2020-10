Les frères Higuaín réunis à l'Inter Miami ?

Et si Federico Higuaín rejoignait son frère à l'Inter Miami ? D'après les informations du 'Washington Post', le frère de l'ancien de la Juventus pourrait pour filer à Miami pour la somme de 50 000 dollars (42 000 euros).

L'entraîneur-joueur de 35 ans évolue au poste d'attaquant à DC United, où il a inscrit 2 buts cette saison.

Le DC United avait déjà tenté de recruter Gonzalo Higuaín, mais ce dernier s'est montré très gourmand à l'époque. L'Argentin a finalement fini par rejoindre la MLS cet été en signant chez la franchise floridienne dirigée par Beckham.

D.C. United has traded $50,000 general allocation money to KC for intl roster slot, allowing Edison Flores to return from injured list. He will travel to Chicago this weekend. #dcu #skc #mls