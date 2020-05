Les gagnants et les perdants de la trêve au Barça

Le retour à la compétition est de plus en plus proche, et le vestiaire du Barça a été touché de diverses façons par la trêve du coronavirus.

Au Barça, comme l'analyse 'Marca', plusieurs joueurs ont été coupés dans leur élan. C'est le cas d'Ansu Fati, qui progressait de match en match depuis sa première rencontre avec l'équipe première.

2020 n'est pour le moment pas l'année du jeune joueur de La Masia. Il est passé d'être le troisième attaquant aux côtés de Messi et Griezmann, à devoir lutter avec Braithwaite, avant finalement de voir le retour de Suárez et bientôt de Dembélé.

Pour le Danois, cette trêve est arrivé au pire des moments. Alors qu'il avait fait des débuts en fanfare avec le Barça après son arrivée inattendue au Camp Nou, le retour de Suarez lui fera du mal, lui qui sera promis à un rôle de second couteau.

Griezmann pourrait voir cette trêve comme une deuxième opportunité, lui qui a déçu, mais sa progression a aussi été freinée. C'est également le cas de Frenkie de Jong.

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Luis Suárez est l'un des grands gagnants de cette trêve. Blessé au genou et opéré, l'Uruguayen devait manquer toute la fin de saison, et pourrait finalement reprendre la compétition avant son terme.

De la même façon, les Piqué, Alba, Busquets et Messi, ultra sollicités, ont pu récupérer. Ces deux mois ont pu être un soulagement pour tous ces joueurs qui ont passé la treintaine.

Quique Setién fait lui aussi partie des grands gagnants de cette trêve. Le technicien espagnol a eu le temps pour regarder les choses avec perspective, analyser et améliorer l'équipe. Cette fois-ci, il n'aura pas d'excuse si les siens ne sont pas au rendez-vous.

D'autre part, la situation de Marc-André ter Stegen ne semble pas vraiment évoluer. L'Allemand n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça, mais Neuer, lui, a poursuivi l'aventure avec le Bayern. Une bonne nouvelle pour les Catalans, sans aucun doute.