Les géants qui marquent des buts dans les grands championnats

Les attaquants de grande envergure doivent souvent porter l'étiquette de maladroit. Et si la hauteur détermine évidemment les mouvements sur le terrain, 'ProFootballDB' a repéré les géants qui en tirent le mieux profit.

En faisant le tour des cinq grands championnats et en filtrant les joueurs qui font au moins 1,90 m, on découvre que le roi des géants est Erling Haaland. Le Norvégien a marqué 19 buts toutes compétitions confondues, ce qui démontre amplement la bonne utilisation de sa taille de 1,94 m.

Il est suivi de près par Romelu Lukaku (1,91). Le Belge a marqué 17 buts. Si Haaland tire le meilleur parti de son grand physique, c'est un rappel constant de la capacité de l'attaquant de l'Inter à optimiser son exubérance et à la convertir en buts.

Wout Weghorst, un des chars du football européen, n'est qu'à trois centimètres de la marque des deux mètres, et il n'est pas du tout maladroit. En effet, il compte déjà 13 buts officiels cette année et fait partie des meilleurs buteurs de Bundesliga.

Zlatan Ibrahimovic (1,95), le deuxième meilleur buteur de la Serie A, est à 12, tous en championnat. Il est suivi par un autre joueur de Bundesliga, Jean-Philippe Mateta (1,92) de Mayence 05 avec 10 buts.

Avec 9 buts, deux Français, Ludovic Ajorque et Olivier Giroud, sont à égalité, bien que le premier soit en Ligue 1 et le second en Premier League. L'attaquant de Strasbourg mesure également 1,97, tandis que celui de Chelsea est plus court de 4 centimètres.

Avec 8 réalisations, on retrouve Tammy Abraham (1,96) et Edin Dzeko (1,93). Fer Niño est le seul représentant du football espagnol dans ce curieux "top 10". Le joueur de Villarreal ne mesure que 1,90 m et a marqué 7 buts, tout comme Yussuf Poulsen (1,92 m), qui joue pour le RB Leipzig.