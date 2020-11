Les grands absents du trophée FIFA The Best

Le trophée FIFA The Best est attendu en l'absence de Ballon d'Or. Une récompense qui désigne le meilleur joueur de l'année 2020 et qui aura lieu le 17 décembre.

La FIFA a communiqué ce mercredi la liste des joueurs concerné, certains absents de poids sont à noter. Le plus flagrant de tous est certainement Erling Haaland, le norvégien qui marche sur l'eau depuis son arrivée au Borussia Dortmund. Des champions d'Europe avec le Bayern Munich comme Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Alphonso Davies ou encore Thomas Muller. D'autres cadres du PSG, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions comme le capitaine Marquinhos ou Keylor Navas, auteur d'une excellente année sous les couleurs parisiennes.

Même son de cloche pour la liste des entraîneur, on peut voir l'absence Thomas Tuchel qui a pourtant réussi à emmener le PSG en finale. Idem pour Julian Nagelsmann avec le RB Leipzig ou Gian Piero Gasperini avec l'Atalanta, qui ont fait de belles prestations sur la scène européenne et nationale.