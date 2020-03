Les héros du Mondial de 2006 ont réuni 130 000 euros contre le coronavirus

Les 23 acteurs qui ont porté l'italie sur le toit du monde en Allemagne, en 2006, ont été cette fois-ci au sommet d'une belle initiative pour récolter des fonds face au virus qui touche l'Europe, le coronavirus. Ces derniers ont réuni la belle somme de 130 000 euros.

"Les champions du monde de 2006 ont refoulé le terrain pour récolter des fonds destinés à la Croix-Rouge italienne et aider notre pays qui se trouve en état d'urgence à cause du coronavirus", peut-on lire à travers le message de l'équipe, complétée par Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero ou encore Andrea Pirlo, entre autres.

"Joins-toi à notre équipe. Ensemble nous allons gagner", ajoute-t-il.

Cette initiative de solidarité a été lancé à travers la plateforme en ligne 'Gofundme' et en seulement quelques heures, ce sont près de 135 000 euros qui ont été recolté, l'objectif étant d'atteindre la barre du million.

L'Italie traverse actuellement un moment compliqué et se trouve en état d'urgence. Le Covid-19 a provoqué le décès de 1 809 personnes et plus de 24 000 autres sont positifs.

Comme en Espagne, le gouvernement italien a pris la décision de fermer la plupart des magasins, à l'exception des pharmacies ou des supermarchés.

Au cours de ces derniers jours, plusieurs acteurs du football italien, à savoir des joueurs de la Juventus, de Milan, de l'Inter, de Naples ou encore de la Roma, ont réalisé des dons pour aider les hôpitaux, les cliniques et les régions les plus touchées par la pandémie.