Les jambes de Martial après s'être pris le poteau contre City

Anthony Martial a été un des éléments clés de la victoire des Reds Devils contre Manchester CIty, dimanche. Le Français a ouvert le score à la demi-heure de jeu et a réalisé une bonne performance d'ensemble. Mais il s'est fait peur.

Peu avant la pause, le gardien Ederson a mal controlé le ballon, et Martial a voulu le récupérer, au duel avec le Brésilien. Et ce contact l'a projeté sur le poteau. Sur action sans danger pour les Skyblues, le portier s'est compliqué la vie sur une passe de Cancelo et a réussi à sauver le ballon sur sa ligne alors que Martial a tenté de la mettre au fond.

L'attaquant des Diables Rouges a bien senti l'action, mais le tacle physique du gardien a envoyé ses jambes contre le poteau. Un choc très lourd, mais qui ne l'a pas empêché de continuer à jouer jusqu'à être remplacé par McTominay.

Quelques heures plus tard, Martial a partagé une photo de ses jambes sur les réseaux. Et ce n'était pas beau à voir. On peut y voir deux grosses plaies au niveau des tibias, qui lui rappelleront un bon moment son duel avec Ederson.