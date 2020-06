Les jeunes joueurs africains ayant un énorme potentiel : Diatta, Salisu, le 'nouveau Haaland'...

Nouveau rapport, toujours aussi intéressant et attrayant, qui nous apporte 'ProFootballDB'. Le laboratoire de statistiques de BeSoccer nous revient cette fois-ci avec un rapport sur plusieurs joueurs africains ayant moins de 23 ans, talentueux, et qui pourraient intéressés les grands clubs en vue du prochain mercato.

La crise liée au COVID-19 a eu un impact dans le monde du ballon rond. Les clubs doivent ainsi réfléchir à deux fois avant de commettre une folie, comme on a souvent l'habitude lors des derniers mercatos. Pour cela, 'ProFootballDB', nous livre un rapport avec dix jeunes joueurs africains qui sont sans aucun doute l'avenir du football, et pourraient coûter moins aux géants européens.

Krepin Diatta est en tête du classement. Selon cette source, le latéral droit de Bruges présente le plus grand potentiel, estimé à 85 points. On parle d'une valeur marchande de 18,53 millions d'euros pour ce Sénégalais de 21 ans, qui a marqué neuf buts et quatre passes décisives en 34 matches en Belgique.

Le second est Patson Daka, déjà connu sous le nom de 'nouveau Haaland'. Et pas seulement parce qu'il joue pour le Red Bull Salzbourg, l'ancienne équipe de prodige norvégien du Borussia Dortmund, mais parce qu'il a 26 buts à son compteur en 39 rencontres, 27 en tant que titulaire. Ces records mènent à la médaille d'argent avec son potentiel estimé à 83% et une valeur marchande de seulement 8,94 millions. Une vraie aubaine !

Le latéral droit de l'Ajax, Noussair Mazraoui, ferme le podium avec 82 points. Le joueur est valorisé à 17.34 millions d'euros, un prix qui risque d'augmenter bientôt. Du haut de ses 22 ans, le Marocain a déjà joué 76 matches avec l'Ajax, il a scoré quatre buts cette saison. En outre, il compte 24 matches entre la phase groupe et la phase finale des Champions, ainsi que dix internationaux avec le Maroc.

Parmi les autres noms qui se distinguent dans le top 10, citons l'attaquant nigérian de Bruges Emmanuel Dennis (82 potentiel et une valeur de 14,51 millions), quatrième du classement à 22 ans ; le Marocain 04 Amine Harit de Schalke (81 potentiel et valeur de 16,40 millions) est à la sixième place ; le défenseur central ghanéen de Valladolid Mohammed Salisu (80 potentiel et 5,44 millions d'euros), huitième place et très courtisé par les cadors du Vieux Continent ; ou encore Amadou Ciss, le milieu de terrain du Fortuna Sittard qui n'a que 20 ans et dont la valeur marchande n'est que de 620. 000 euros.

Le Nigérian Chidera Ejuke (Heerenveen, 22 ans), l'Ivoirien Hamed Junior Traore (Sassuolo, 20 ans) et le Guinéen Mady Camara (Olympiakos, 23 ans) complètent le classement.