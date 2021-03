Mason Mount vise des titres sous Thomas Tuchel

Thomas Tuchel a eu un impact immédiat à Chelsea depuis le remplacement de Frank Lampard sur le banc des Blues le mois dernier, remportant six de ses huit premiers matchs à la tête du club londonien.

Mason Mount a été impressionné par l'approche sans fioritures de l'Allemand en coulisses et pense que les Blues sont maintenant en pleine forme pour se battre pour des titres majeurs.

"Il est très passionné. Quand il est arrivé, nous avons eu une réunion, nous nous sommes entraînés et nous avions un jour avant un match et tout le monde connaissait son rôle dans l'équipe. C'était très clair ce qu'il voulait. Les joueurs comprennent ce que veut un nouveau entraîneur et quel est son objectif de jouer, ce qu'il veut. Il a rendu les choses très faciles à comprendre. Nous en apprenons de plus en plus", a-t-il déclaré à Daily Mail.

Interrogé sur ce que Chelsea peut réaliser avec Tuchel sur le banc, le milieu de terrain a répondu: "C'était très clair ce qu'il voulait. Les joueurs comprennent ce que veut un nouvel entraîneur et quel est son objectif de jouer, ce qu'il veut du ballon, ce qu'il veut sur le ballon, quel genre de mouvement. Il a rendu les choses très faciles à comprendre. Nous en apprenons de plus en plus. (…) Nous devons nous fixer nos objectifs selon cette vision de vouloir gagner la Premier League, de gagner des trophées, de remporter la Ligue des champions. J'ai l'impression qu'avec le groupe que nous avons, nous pouvons certainement le faire. Nous avons très envie de l'atteindre, on est très motivés."

Mount a été laissé sur le banc pour le premier match de Tuchel contre les Wolves le 27 janvier, ce qui a conduit à des points d'interrogation sur sa position dans l'équipe. Cependant, l'international anglais a débuté les cinq matches suivants de Premier League, marquant deux fois.

"Je veux faire plus. Je suis heureux mais je ne suis pas heureux tant que je ne vais pas de mieux en mieux et je suis à ce stade où je sais que je peux faire plus."