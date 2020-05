"Les joueurs de City appelaient Silva Merlin l'Enchanteur"

Si la star de Manchester City David Silva quitte l'Angleterre cet été, il partira après avoir prouvé qu'il est l'un des plus grands joueurs étrangers de l'histoire de la Premier League, selon Shay Given. L'ancien gardien de but évoluait encore à l'Etihad lorsque Silva est arrivé de Valence en 2010 pour environ 28 millions d'euros.

Selon Shay Given, le talent naturel du vainqueur de la Coupe du monde était évident pour le reste de l'équipe dès le moment où il a mis le pied sur le terrain d'entraînement. L'Irlandais n'a donc pas été le moins du monde surpris de voir Silva remporter quatre titres de Premier League, deux FA Cups et cinq League Cups avec City.

"Les joueurs l'appelaient 'Merlin l'Enchanteur', a déclaré Given à 'Goal'. Quel joueur brillant ! Quelle carrière il a eu ! Et c'est un type fantastique en dehors du terrain. C'est un professionnel parfait, mais il aime bien rire.

"Nous avons eu de grands joueurs étrangers en Premier League, mais il doit être parmi les meilleurs parce qu'il a été brillant. Grâce aux trophées qu'il a remportés pour Man City et l'Espagne, il fera certainement partie des grands. Il n'est jamais perturbé par la possession de balle et il semble toujours avoir le temps de jouer. Quand vous regardez la télévision, vous vous dites : 'Pourquoi personne ne s'approche de lui et ne le tacle ?' Mais il a juste cette capacité naturelle à trouver l'espace et à choisir la bonne passe avant que quelqu'un ne puisse s'approcher de lui. C'est ça l'intelligence, un cerveau de footballeur. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Il a aussi travaillé très dur, mais je pense que c'est un joueur naturellement doué."

Given, cependant, estime que Silva mérite d'être félicité pour la façon dont il s'est adapté aux exigences défensives de Pep Guardiola, qui a pris la tête de City en 2016. "Je pense que David a dû changer son jeu pour Pep, et Sergio Agüero aussi", a soutenu l'ex n°1 de Newcastle.

"Pep est très exigeant quant à ce que vous devez faire quand vous n'avez pas la balle, c'est peut-être pour cela que David et Agüero ont dû s'adapter davantage. Peut-être qu'auparavant, ils faisaient plutôt leur travail sur la balle mais, sous Pep, ils ont dû courir après. Mais David remonte jusqu'au bord de sa surface, fait des interceptions et cela montre qu'il est un joueur d'équipe. Il fera ce que le manager veut."

Mais cette saison ne s'est pas déroulée comme prévu pour l'ancien club de Given. Ses espoirs de triomphe en Premier League pour la troisième fois consécutive étaient depuis longtemps anéantis par Liverpool, le vice-champion de la saison dernière ayant pris une avance impressionnante de 25 points sur le champion à neuf matches de la fin.

L'année dernière, City a peut-être empêcher le sacre des Merseysiders en s'imposant à 14 reprises au terme d'une course au titre passionnante, mais même si la campagne reprend, il semble que l'équipe de Guardiola n'ait aucune chance de s'imposer face aux Reds.

"Liverpool a connu une saison incroyable, a reconnu Given. Ils ont été brillants et ce fut une année où le total des points de Liverpool (97) aurait permis de remporter le championnat neuf fois sur dix. Mais le parcours de City a été incroyable et ils ont remporté chaque match vers la fin de la saison. Il n'y a pas eu de faux-pas. Liverpool peut s'estimer malchanceux l'année dernière. Mais City a connu une baisse cette saison et elle a été causée par une combinaison de Kompany qui s'est retiré cet été et d'une blessure importante de leur défenseur, Aymeric Laporte. C'est un trou énorme dans n'importe quelle équipe, même les champions."

"Ils sont fantastiques à l'attaque, mais il faut une base solide sur laquelle s'appuyer. Je pensais qu'ils auraient dû essayer de remplacer Kompany pendant l'été ou même essayer de le garder pour une autre année, mais il a décidé de rentrer en Belgique. J'ai senti que quelqu'un devait venir renforcer ce département, car Laporte a également joué un rôle important dans le succès de la saison dernière. Je n'ai pas vu de problème pour avancer cette année, mais je les ai vus concéder trop de buts. Liverpool ayant Virgil van Dijk à l'arrière, et eux étant si solides, cela ne fait que mettre davantage en évidence les problèmes de City. Van Dijk et Alisson ont largement contribué à faire de Liverpool une équipe de buteurs passionnants et une équipe moins vulnérable. Jurgen Klopp a vu où ils pouvaient se resserrer et vous pouvez voir la différence maintenant."

Given apprécie son rôle actuel d'entraîneur à Pride Park, au sein de l'équipe de Phillip Cocu, après avoir servi sous les ordres de Frank Lampard, mais il espère devenir lui-même entraîneur.

"Beaucoup de gens considéreraient Pep comme le grand manitou. Il est très exigeant envers les joueurs et il est le cerveau à mes yeux. Mais, bien sûr, il y a aussi Klopp. Il est en tête de la Premier League maintenant et il est très charismatique, donc, du point de vue d'un joueur, vous voudriez jouer pour lui.

" [Marcelo] Bielsa dans le championnat est excellent aussi, donc, en tant qu'entraîneur, vous regardez tous ces différents managers et vous essayez d'apprendre d'eux. Si vous êtes un manager, vous devez apporter votre propre personnalité à la table. C'est ce que font Pep et Klopp. Ils sont tous deux très exigeants envers leurs équipes mais ont des façons différentes de tirer le meilleur des gens. C'est le plus important dans ce jeu : la gestion des hommes, faire en sorte que les joueurs vous suivent."