Les joueurs de l'Athletic acceptent une baisse de 8,43% sur leur salaire

L'Athletic Club a annoncé avoir conclu un accord avec "la totalité des joueurs de l'équipe première masculine" pour réduire leur rémunération pour la saison 2020-21 de 8,43% et ainsi atténuer les conséquences de la pandémie sur les comptes du club.

La deuxième réduction convenue avec l'équipe reflète également que ce pourcentage de réduction pourrait atteindre jusqu'à 10,26% en fonction de certaines circonstances variables, qui ne sont pas détaillées. Cet accord intervient deux jours avant que le club ne tienne une réunion extraordinaire pour approuver les comptes, rejetés lors de la première réunion.

"Le pas en avant franchi par les joueurs, le deuxième en moins de dix mois, est un exercice de responsabilité et d'engagement envers l'institution et ses partenaires que le club souhaite signifier et remercier publiquement", a souligné le communiqué du club rouge et blanc.

Le 15 avril dernier, en plein confinement, l'Athletic et le personnel ont convenu de la première réduction de salaire visant à atténuer les effets de la pandémie sur la situation financière du club.

Il a ensuite été fixé une réduction de 6% s'ils reprenaient la compétition sans fans dans le stade, comme c'était le cas, et de 17% dans le cas où ils ne reprenaient pas le championnat.